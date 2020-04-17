В Вологде на улице задержали пьяного мужчину с ножом

В Вологде полицейские задержали местного жителя, который нарушил режим самоизоляции и находился на улице в состоянии опьянения. Инцидент произошёл 15 апреля.

Около 19 часов начальник дежурной части городского отдела полиции №1 Максим Цветков, возвращаясь домой, обратил внимание на мужчину, который пытался открыть заднюю дверь иномарки во дворе дома №4 на пощади Бабушкина. Когда полицейский подошёл к нему, чтобы уточнить что произошло, мужчина вытащил предмет, похожий на нож и направился в его сторону.

«Тогда старший лейтенант полиции Максим Цветков неоднократно предупреждал его о том, что он является сотрудником органов внутренних дел, и требовал положить нож на землю. Мужчина, несмотря на это, продолжал дальше идти в сторону полицейского и что-то бормотал. Полицейский по телефону позвонил в дежурную часть отдела полиции и попросил направить на место ближайший наряд», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На место происшествия прибыли два патрульных наряда, которые потребовали у нарушителя положить нож на землю. Поскольку мужчина проигнорировал требования, к нему применили физическую силу и задержали. Задержанным оказался 40-летний ранее судимый вологжанин. Он не смог пояснить свои действия, так как находился в состоянии сильного опьянения.

На него составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции и за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Вологжанину грозит до 15 суток ареста и до 10 тысяч рублей штрафа.

Ранее NewsVo сообщал, что 15 апреля в Вологодской области суды вынесли первые решения по административным делам о нарушении режима самоизоляции. Так, жителя Череповца оштрафовали на 1000 рублей за поход в гости, а жителя Вологды - на 2000 рублей за прогулку по набережной.