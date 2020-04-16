Количество жителей Вологодской области с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 67 человек

16.04.2020 [Общество]

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Вологодской области за сутки выросло до 67. Такие данные по состоянию на 9.30 утра 16 апреля приводит сайт правительства Вологодской области.

При этом в Череповце 39 подтвержденных случаев, в Вологде — 18 случаев, в Кадуйском районе — 2, в Шекснинском — 5, в Вологодском — 2, в Кичменгско-Городецком — 1. Диагноз не подтвержден официально еще у 6 жителей Череповца. Кроме того,  в Устюженском районе выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус. По данным местных властей, пациент доставлен в череповецкий монопрофильный госпиталь.

— Пациент чувствует себя удовлетворительно, ему назначено лечение. В настоящее время в нашем районе происходит выявление и обследование всех лиц, которые контактировали с заболевшим, — сообщил глава Устюженского района Игорь Петров.

Кроме того, по данным областного правительства, в регионе уже выздоровело девять человек, которым ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция».

15 апреля в Вологодской области суды вынесли первые решения по административным делам о нарушении режима самоизоляции. Так, жителя Череповца оштрафовали на 1000 рублей за поход в гости, а жителя Вологды - на 2000 рублей за прогулку по набережной.  

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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