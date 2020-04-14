Мэр Вологды попросил жителей с пониманием отнестись к пробкам на въезде в город

Утром 14 апреля жители Вологды сообщили о километровых пробках на въезде в город. Заторы образовались из-за того, что автомобили начали проверять на санитарных КПП - у водителей и пассажиров проверяют пропуски.

— Благодаря очень плотной и подробной работе на санитарных контрольно-пропускных пунктах образуются пробки. Я прошу с пониманием отнестись, это вынужденная, к сожалению, мера. Иначе нам разрастание очагов заболевания в нашем городе, к сожалению, не остановить. Мы много раз об этом говорили, что такая мера необходима, будет жесткий контроль. Поэтому прошу отнестись с пониманием, — сказал во время эфира на своей странице в соцсети Сергей Воропанов.

В ходе эфира мэра также попросили организовать полосу для автобусов из Молочного, чтобы общественный транспорт не стоял в общей очереди. Сергей Воропанов пообещал, что этот вопрос будет проработан.

Ранее NewsVo сообщал, что 12 апреля в администрации Вологды объявили, что с этой недели контролировать выезд жителей из города будут санитарные контрольно-пропускные пункты. Введение таких мер обеспокоило людей. Во время прямого эфира в понедельник мэр Сергей Воропанов ответил на вопросы вологжан по поводу въезда и выезда за пределы города.

По данным на утро 14 апреля 50 жителям Вологодской области официально поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». За сутки количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на семь. Еще 18 человек ждут подтверждения диагноза из московского референс-центра.

В Череповце по-прежнему 36 пациентов с подтвержденным коронавирусом, трое - с предварительным диагнозом. В Вологде за сутки диагноз подтвердился еще у четверых жителей - теперь их 11, 8 человек под подозрением на заражение. Кроме того, официально подтверждены два случая заражения коронавирусом в Кадуйском районе и один - в Шекснинском. Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" у четырех жителей Шекснинского района, двух - Вологодского, одного - Кичменгско-Городецкого.