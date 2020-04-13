Мэр Вологды Сергей Воропанов ответил, можно ли жителям ездить за город и на дачу

12 апреля в администрации Вологды объявили, что с этой недели контролировать выезд жителей из города будут санитарные контрольно-пропускные пункты. Введение таких мер обеспокоило людей. Во время прямого эфира в понедельник мэр Сергей Воропанов ответил на вопросы вологжан по поводу въезда и выезда за пределы города.

Вопрос: «Вожу продукты родным в деревню несколько раз в неделю. Как мне выехать и въехать? На даче оставаться не могу, но у меня там хозяйство, куры. Мне надо их кормить. Меня выпустят? Потом впустят обратно?»

Сергей Воропанов: По поводу поездок на дачу и обратно. На данном этапе, если вы будете выезжать за пределы Вологодской области, то после заезда на территорию Вологодской области мы вынуждены будем вас посадить на карантин. Сейчас по поручению губернатора ведутся организационные работы по тому, что у таких людей будет браться тест, и эти люди будут пока сидеть дома до истечения 14 дней. А если вы ездите в пределах Вологодской области, если выехали за территорию Вологды и у вас нет прописки вологодской, то вы также будете вынуждены сидеть на карантине. Вам порекомендуют не въезжать в город.

Если у вас есть вологодская прописка, вы, конечно же, заедете в город пока, на данном этапе. Я не знаю, что будет дальше, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Может быть нам придётся полностью ограничить выезд и въезд.

Многие пишут, что нужно престарелым родителям привезти продукты и так далее. Я всё-таки вас попрошу минимизировать эти поездки. Если родители в нормальном состоянии здоровья, то привезите им побольше продуктов и не катайтесь туда-сюда. Потому что вы, в первую очередь, подвергаете опасности своих родителей. Подумайте ещё раз, надо ли куда-то из города вывозить опасную заразу. Даже если признаков никаких нет, вы можете являться носителем, а осложнения будут уже у ваших родителей.

Вопрос: «Я живу в районе. У меня ближайшая аптека и магазин в районе. Как мне быть?»

Сергей Воропанов: В этой ситуации вы сможете проехать в город, объяснив на КПП, что едете до ближайшего магазина или аптечного пункта в соответствии с Постановлением Правительства области.

Вопрос: «Мне нужно пройти ЭКГ и обследование у кардиолога. Я живу в районе. Пустят ли меня в город? Какие документы необходимо предъявить?»

Сергей Воропанов: Да, вас в такой ситуации в город пустят. Поскольку в соответствии с постановлением Губернатора оказание медицинской помощи входит в список причин, разрешающих передвижение по городу и области. Вам необходимо иметь направление от своего районного врача в городскую поликлинику. Этих документов будет достаточно, чтобы вы без проблем заехали.

Вопрос: «На выходные или на вечер уезжаем на дачу в Вологодский район. Нас будут пускать?»

Сергей Воропанов: Если у вас есть пропуск, то да, вас будут пускать и выпускать, надо просто на КПП объяснить, что проживаем на даче, а работать ездим в Вологду. Но это на данный момент. Если ситуация будет совсем угрожающей, то мы будем вынуждены все потоки остановить. Надеюсь, мы до этого не докатимся.

Вопрос: «Подскажите, что будет с дачным сезоном?»

Сергей Воропанов: Да всё нормально с дачным сезоном. Погода отличная. Можно уже скоро начинать в теплицах копать. Рассада на подоконниках растёт. Всё хорошо будет с дачным сезоном, но многое сейчас зависит от нас. Если мы сейчас растащим эту заразу и количество инфицированных будет таким, что необходимо будет вводить ЧС, ну тогда уж дачный сезон у вас пропадёт. Надеюсь, что этого не произойдёт.

Вопрос: «Общественный транспорт при выезде из Вологды будут останавливать?»

Сергей Воропанов: Общественный транспорт пока не будут останавливать. Он будет курсировать.

Мэр Вологды также подчеркнул, что все эти ответы касаются ситуации, которую мы имеем на сегодня:

— Ситуация может меняться. Приходится принимать решения адекватно той ситуации, которая есть. Сейчас обсуждается в том числе и порядок миграции внутри области. Как только он будет утвержден, мы доведем эту информацию до сведения жителей нашего города, — сказал Сергей Воропанов. — Динамика нехорошая, поэтому нельзя успокаиваться.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на утро 13 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Вологодской области выросло до 43. В Череповце по-прежнему 36 заболевших, в Вологде 7 — плюс один по сравнению с 12 апреля. Кроме того, за сутки в областной столице с 9 до 11 человек выросло количество пациентов с подозрением на коронавирус.