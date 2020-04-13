В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус

13.04.2020 [Общество]

За сутки количество подтвержденных случаев коронавируса в Вологодской области выросло до 43. Такую цифру по данным на 9.30 13 апреля сообщает сайт регионального правительства.

В Череповце по-прежнему 36 заболевших, в Вологде 7 — плюс один по сравнению с 12 апреля. Кроме того, за сутки в областной столице с 9 до 11 человек выросло количество пациентов с подозрением на коронавирус. 

Оперативный штаб области также сообщает, что первый пациент с подозрением на коронавирус выявлен в Вологодском районе.

— Подтвердился один факт — положительный результат на коронавирус диагностировали у человека, прибывшего из Санкт-Петербурга. У родственников уже взяты анализы. В течение суток по ним будет известен результат. Сейчас мобильные группы уточняют круг контактов, заболевшего, чтобы не допустить распространения инфекции, — сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» также поставлен пятерым жителям Шекснинского района и четверым — Кадуйского. 

Ранее NewsVo сообщал, что на этой неделе на выездах из Вологды будут установлены санитарные контрольно-пропускные пункты. Это необходимо, чтобы не допустить выезда потенциально инфицированных из города в районы области, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мэр Вологды заявил о необходимости ужесточения карантина
Коронавирус подтвердился у 42 жителей Вологодской области
Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды
Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?
В Кадуйском районе выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус
Количество людей с подтвержденным коронавирусом в Вологодской области увеличилось до 35 человек
Медицинский информационно-аналитический центр Вологодской области купил кофемашину за 158 тысяч рублей
Еще у трех жителей Череповца заподозрили коронавирус
Еще три случая коронавируса подтверждены в Череповце, один - в Вологде
За сутки в Череповце коронавирус подтвердился еще у трех человек
13.04.2020 [Общество]

В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус

2681
0
12.04.2020 [Общество]

Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды

11655
6
10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

7591
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Проект «Где театр?» предлагает жителям Вологды стать авторами нового спектакля о карантине
Житель Вожегодского района сломал перегородку в квартиру соседки и похитил 400 рублей
Онлайн-трансляция выступления поэта и лирика Миши Федотовского состоится 14 апреля
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Пойманный пьяным за рулем череповчанин добился рассрочки по штрафу из-за пандемии коронавируса
Онлайн-экскурсию по Музею путешественника Ивана Кускова создали в Тотьме
В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

7591
0
12.04.2020 [БлогоVO]

Мы начинаем тестирование всех, кто приезжает в Вологодскую область из Москвы, Санкт-Петербурга

901
0
10.04.2020 [Обзор Прессы]

Фильм «Музыка высокого качества»

471
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика