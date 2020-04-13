В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус

За сутки количество подтвержденных случаев коронавируса в Вологодской области выросло до 43. Такую цифру по данным на 9.30 13 апреля сообщает сайт регионального правительства.

В Череповце по-прежнему 36 заболевших, в Вологде 7 — плюс один по сравнению с 12 апреля. Кроме того, за сутки в областной столице с 9 до 11 человек выросло количество пациентов с подозрением на коронавирус.

Оперативный штаб области также сообщает, что первый пациент с подозрением на коронавирус выявлен в Вологодском районе.

— Подтвердился один факт — положительный результат на коронавирус диагностировали у человека, прибывшего из Санкт-Петербурга. У родственников уже взяты анализы. В течение суток по ним будет известен результат. Сейчас мобильные группы уточняют круг контактов, заболевшего, чтобы не допустить распространения инфекции, — сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» также поставлен пятерым жителям Шекснинского района и четверым — Кадуйского.

Ранее NewsVo сообщал, что на этой неделе на выездах из Вологды будут установлены санитарные контрольно-пропускные пункты. Это необходимо, чтобы не допустить выезда потенциально инфицированных из города в районы области, сообщает пресс-служба городской администрации.