Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды

На следующей неделе на выездах из Вологды будут установлены санитарные контрольно-пропускные пункты. Это необходимо, чтобы не допустить выезда потенциально инфицированных из города в районы области, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Поскольку зафиксированы случаи заболевания в районах нашей области, мы по поручению губернатора устанавливаем санитарные КПП и на ряде выездов из города. Это необходимо, чтобы исключить выезд потенциально инфицированных жителей за пределы областной столицы. Среди вологжан, которые находятся на самоизоляции после возвращения из-за границы или потому, что входили в контакт с заболевшими, к сожалению, есть нарушители. Если они попытаются выехать из города, будут остановлены и привлечены к административной ответственности. Все эти базы данных и у нас, и у сотрудников полиции есть. Также будем проверять у остальных водителей наличие пропусков. Если, не имея такого пропуска, водитель куда-то направляется, сразу возникает вопрос — почему. Напомню, что в регионе введен режим самоизоляции, и мы просим всех, кто не должен работать, оставаться дома, — заявил мэр Сергей Воропанов.

Кроме того, начиная с 12 апреля, в городе увеличится количество КПП на въездах в город — новые контролирующие московское направление пункты появятся на Пошехонском и Окружном шоссе.

— Два новых поста работают на московском направлении, также завтра планируется установить еще один — на Московском шоссе. Режим их работы, начиная с понедельника, будет более жестким, мониторинг приезжающих более серьезным. Если водители транзитного транспорта или личных автомобилей с иногородними номерами не смогут пояснить, по какой причине едут в город, они в город пропускаться не будут. На КПП их будут разворачивать или отправлять транзитом, минуя Вологду. Возможны пробки на въездах в областную столицу, но я прошу понимания в этой ситуации. Эти меры необходимы, — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Для водителей грузового автотранспорта допуском на территорию Вологды будут сопроводительные документы (договоры поставки, товарно-транспортные накладные, путевые листы и т.д.) с указанием заказчика и адреса поставки товара на территории города. Каждому вручается уведомление о необходимости минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, дезсредства, а также соблюдать социальное дистанцирование.

Личный автотранспорт с иногородними номерами будет пропускаться в город только в том случае, если у водителя и пассажиров есть документы, подтверждающие регистрацию в Вологде.

Кроме того, если водитель является жителем Вологды, имеет пропуск, разрешающий передвижение по городу и области, но выезжал за пределы региона, его пропуск приостанавливается, а сам он должен в течение двух недель соблюдать режим обязательной самоизоляции.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на утро 12 апреля, в регионе 42 пациента с подтвержденным диагнозом, из них 36 в Череповце и 6 в Вологде. При этом областная столица также вышла на первое место в регионе по количеству людей с подозрением на коронавирус - их 10 человек, еще 7 жителей районов области, тоже, по предварительным данным, заражены.