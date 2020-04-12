Коронавирус подтвердился у 42 жителей Вологодской области

12.04.2020 [Общество]

Два новых случая коронавируса за сутки подтвердились в Череповце и один - в Вологде. По данным на утро 12 апреля, в регионе 42 пациента с подтвержденным диагнозом, из них 36 в Череповце и 6 в Вологде. При этом областная столица также вышла на первое место в регионе по количеству людей с подозрением на коронавирус - их 9 человек, еще 5 жителей Кадуйского и Шекснинского районов также, по предварительным данным, заражены. 

Ранее NewsVo сообщал, что митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратились к жителям региона с просьбой не посещать храмы в Вербное воскресенье и на Пасху.

— В нынешних особых условиях мы напоминаем Вам о возможной опасности заражения новой коронавирусной инфекцией. Для жителей Вологодской области введён режим самоизоляции, — говорится в опубликованном на сайте митрополии обращении.

UPD: обновленная информация с сайта правительства Вологодской области

По данным на 11.00 12 апреля в регионе 42 пациента с подтвержденным диагнозом (36 - Череповец, 6 - Вологда), 17 пациентов с подозрением на коронавирус ( 10 - Вологда, 7 - районы области).

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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