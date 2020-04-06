Двое заболевших коронавирусом череповчан прибыли из республики Беларусь

Двое заболевших коронавирусом череповчан недавно прибыли из-за границы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщал NewsVo, если в субботу в Вологодской области был подтвержден один новый случай коронавируса (Череповец), то в воскресенье — сразу десять. Итого за выходные количество подтвержденных случаев инфекции в регионе возросло с 12 до 23.

— Из десяти новых случаев двое заболевших — из Вологды, остальные — из Череповца. Большинство имели контакты с больными коронавирусной инфекцией. Двое череповчан приехали из Белоруссии, один вологжанин — из Москвы, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В релизе также отмечается, что с подозрением на коронавирус в регионе сейчас 13 человек. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно. «Тяжелых» среди них нет.