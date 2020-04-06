Двое заболевших коронавирусом череповчан прибыли из республики Беларусь

06.04.2020 [Общество]

Двое заболевших коронавирусом череповчан недавно прибыли из-за границы, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Как ранее сообщал NewsVo, если в субботу в Вологодской области был подтвержден один новый случай коронавируса (Череповец), то в воскресенье — сразу десять. Итого за выходные количество подтвержденных случаев инфекции в регионе возросло с 12 до 23. 

— Из десяти новых случаев двое заболевших — из Вологды, остальные — из Череповца. Большинство имели контакты с больными коронавирусной инфекцией. Двое череповчан приехали из Белоруссии, один вологжанин — из Москвы, — сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В релизе также отмечается, что с подозрением на коронавирус в регионе сейчас 13 человек. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно. «Тяжелых» среди них нет. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
Департамент образования опубликовал рекомендации школьникам и родителям при переходе на дистанционное обучение
Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники
В Вологде ввели пропускной режим перемещения по городу
Один из заболевших коронавирусом в Череповце находится в тяжелом состоянии
В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца
За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца
06.04.2020 [Общество]

Коронавирус подтвержден у 23 жителей Вологодской области

3371
0
06.04.2020 [Экономика]

Вологдастат зафиксировал рост цен на многие виды продуктов

1063
2
05.04.2020 [Общество]

В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников

8048
15

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область получит 47 млн. рублей на поддержку медиков в условиях пандемии
Двое заболевших коронавирусом череповчан прибыли из республики Беларусь
Вологодский госуниверситет потратит 151 млн. рублей из федерального бюджета на капитальные ремонты
В Вологде заработала горячая линия по вопросам организации дистанционного обучения школьников
Новым уполномоченным по правам бизнесменов в Вологодской области стала Светлана Куликова
Весенние замеры накапливаемого мусора в Вологодской области перенесут из-за коронавируса
Адвоката из Вологды задержали в Архангельской области с самодельным пистолетом
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

9815
0
06.04.2020 [БлогоVO]

Как жить без денег?

358
0
03.04.2020 [Обзор Прессы]

Без иллюзий

1558
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика