Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца

Еще у одного жителя Череповца подтвердился коронавирус, а в Вологде новый случай с подозрением на заражение. Об этом утром 4 апреля на своей странице в соцсети написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Так, по словам главы региона, за сутки в области выявлено шесть новых пациентов с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них пять в Череповце, один — в Вологде.

— Таким образом, на утро 4 апреля мы имеем 13 официально подтвержденных диагнозов и еще 13 предварительных. Из них 24 человека в Череповце и еще 2 в Вологде, — пишет Олег Кувшинников.

Губернатор пишет, что в таких условиях необходимо усилить режим самоизоляции в регионе. При этом, как ранее сообщал NewsVo, постановлением областного правительства с 6 апреля расширен список организации, которые могут свободно работать в нынешних эпидусловиях.