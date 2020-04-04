Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца

04.04.2020 [Общество]

Еще у одного жителя Череповца подтвердился коронавирус, а в Вологде новый случай с подозрением на заражение. Об этом утром 4 апреля на своей странице в соцсети написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Так, по словам главы региона, за сутки в области выявлено шесть новых пациентов с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них пять в Череповце, один — в Вологде. 

 — Таким образом, на утро 4 апреля мы имеем 13 официально подтвержденных диагнозов и еще 13 предварительных. Из них 24 человека в Череповце и еще 2 в Вологде, — пишет Олег Кувшинников. 

Губернатор пишет, что в таких условиях необходимо усилить режим самоизоляции в регионе. При этом, как ранее сообщал NewsVo, постановлением областного правительства с 6 апреля расширен список организации, которые могут свободно работать в нынешних эпидусловиях.

— Многие спрашивают — зачем мы расширили список организаций? Ответ прост — чтобы наша область после выхода из карантина не превратилась в разбитое корыто, — говорит Олег Кувшинников.

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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