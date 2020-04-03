Врачи коронавирусного госпиталя в Череповце не покидают больничный городок

03.04.2020 [Общество]

Главный врач монопрофильного стационара Череповецкой горбольницы Андрей Погодин рассказал о том, как работает стационар, перепрофилированный под инфекционный госпиталь вместимостью 300 коек. Видео выложил у себя на странице в соцсети департамент здравоохранения Вологодской области.

«В кратчайшие сроки были закончены работы по возведению санпропускника, сформированы бригады врачей, в том числе и узких специалистов. Персонал переведен в отдельное крыло корпуса, таким образом, врачи не покидают больничный городок, идут отдыхать в свои комнаты  — отметил Андрей Погодин. — Площадь комплекса разделена на две зоны: чистая и территория, где на лечении находятся инфицированные вологжане».

В «чистой» зоне здание администрации медучреждения, где работают хозяйственные и IT-службы. Здесь же расположилась, и предоставленная энергетиками дизель-установка. По периметру городка патрулирование ведут сотрудники Росгвардии.

По словам Погодина, состояние пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией средней тяжести, ни один из них не подключен к апарату искусственной вентиляции легких. 

По данным на 3 апреля, в Вологодской области 12 подтвержденных случаев коронавируса — все в Череповце. Кроме того, шесть череповчан с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» ждут подтверждения анализов из Москвы. В Вологде один пациент с подозрением на коронавирус. 

Тэги: коронавирус, врачи

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