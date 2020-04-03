В Вологде женские консультации просят беременных не приходить на плановые приемы

03.04.2020 [Общество]

Сотрудники женских консультаций в Вологде звонят беременным и просят не приходить на плановые приемы, на которые женщины были записаны, из-за угрозы распространения коронавируса. Как рассказала NewsVo одна из пациенток, на сайте городского роддома в конце марта даже появилось объявление о полной отмене таких приемов - сейчас оно удалено.

— Это объявление висело с 31 марта. При звонках в консультацию говорили, что на больших сроках принимаем и анализы можно сдать. Вчера позвонили сами, сказали, чтобы я не приходила на прием. Потом сама им перезвонила, сказали только экстренные случаи (как и на сайте было написано). Спросила на основании чего такое решение — сказали: все вопросы в Марине Аркадьевне Кураповой (ред. — заведующая роддомом), — рассказала вологжанка.

На горячей линии по ситуации с коронавирусом ей пояснили, что плановые приемы действительно отменены, на каком правовом основании, по словам женщины, толком не объяснили. 

В департаменте здравоохранения Вологодской области NewsVo рассказали, что беременным женщинам в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовано обсуждать тактику своего лечения и наблюдение по телефону со своим акушером-гинекологом. Но и сами консультации продолжают свою работу - прийти туда можно. Анализы тоже, если нужно, сделают.

— Было рекомендовано отложить, по возможности, медицинские осмотры. Если все в порядке, если женщина себя чувствует хорошо. При этом рекомендуется держать связь со своим акушером-гинекологом по телефону, и врачи регулярно обзванивают женщин и обсуждают тактику наблюдения. При необходимости консультационный прием беременных женщин может быть организован, и такая практика есть. По предварительной записи, с интервалом, который исключает контакты женщин друг с другом. Здесь никаких запретов для беременных, конечно, нет. Но, в целях безопасности, все-таки рекомендовано по телефону созваниваться с акушером-гинекологом, с ним обсуждать тактику лечения и, при необходимости, если она есть, то, конечно, записаться и придти, — отмечают в департаменте.

Тем не менее, не всех устраивает такой формат общения с врачом - одна из девушек рассказала NewsVo, что считает такие советы странными, а телефонное общение не может заменить плановый осмотр.

— Сердцебиение по телефону послушают? Давление по телефону померяют? А как быть тем, у кого скрининги? Их же нужно в определенные недели проходить. Пропустил срок, и уже смысла нет позже делать, — переживает вологжанка.

Одна из пациенток вологодской консультации даже для интереса написали в группу роддома Череповца, приостановлен ли плановый прием беременных там. Им ответили, что нет, не приостановлен (смотри скриншот в галерее под новостью)

По данным на утро 3 апреля, в Вологодской области 12 подтвердженных случаев коронавирусной инфекции - все в Череповце. Еще шесть череповчан - с подозрением на коронавирус. Власти говорят, что городе будут введены жесткие карантинные меры. 

О том, как медучреждения Вологодской области работают в период карантина, читайте в интервью с начальником департамента здравоохранения Сергеем Бутаковым. 

 

Тэги: коронавирус, беременность, роддома
Сюжет: Пандемия коронавируса

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