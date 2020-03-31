Как работают вологодские медучреждения в условиях карантина: отмена диспансеризаций и плановых приемов

Пресс-служба правительства Вологодской области разослала в СМИ интервью с начальником департамента здравоохранения региона Сергеем Бутаковым о работе медучреждений в режиме повышенной готовности к коронавирусу. В нем объясняется, что нужно делать, если вам понадобилось продлить больничный или получить рецепт, как быть с плановыми госпитализациями и можно ли будет потом восстановить свою запись к врачу.

- Как организована медицинская помощь пациентам в поликлиниках на время карантинных мероприятий?

Для того чтобы сдержать развитие эпидемии, не только коронавирусной инфекции, но и гриппа, в Вологодской области введены карантинные мероприятия, режим самоизоляции. В соответствии с постановлением регионального Правительства Вологодской области в поликлиниках приостановлен прием пациентов по плановым показаниям к врачам-специалистам, участковым врачам, врачам-стоматологам. Кроме того, приостановлено проведение диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения, периодических профосмотров, плановой иммунизации, планового проведения диагностических исследований. Однако неотложная и экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме.

- Как организована выписка рецептов?

Медицинские учреждения организовали выписку рецептов для льготных категорий граждан без посещения поликлиники и направляют их в уполномоченную аптеку. Там препарат могут получить родственник пациента или волонтер, предъявив карту льготного отпуска. Таким образом, гражданам, находящимся на диспансерном наблюдении, пожилым людям не нужно посещать поликлинику.

В связи с распространением коронавирусной инфекции людям, страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям особенно рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и при необходимости вызывать врача на дом.

Департамент здравоохранения рекомендовал руководителям медицинских учреждений области организовать выписку рецептов пациентам с хроническими заболеваниями, бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы с назначением на курс лечения до двух месяцев.

- Смогут ли пациенты после карантина восстановить свою запись к «узким» специалистам в поликлиниках?

Записи на приемы сохранены и будут восстановлены после отмены карантинных мероприятий.

- Плановая госпитализация отменена?

Плановая госпитализация в стационары приостановлена за исключением госпитализации пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью. Еще одно исключение - пациенты с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых и в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

- Как в карантин получают помощь больные гемодиализом, онкобольные?

Пациенты с гемодиализом, онкопациенты получают и будут получать помощь в полном объеме. Никаких ограничений в этом случае нет.

- Плановые приемы в женские консультации беременным женщинам стоит перенести?

Стоит отложить медицинский осмотр по возможности. Рекомендуется связаться с врачом акушером-гинекологом женской консультации и обсудить тактику наблюдения. При необходимости консультационный прием беременных женщин может быть организован только по предварительной записи с интервалом, исключающий их контакт друг с другом.

- Нужно продлить больничный. В этом случае идти в поликлинику?

Необходимо вызвать врача на дом.

- Когда необходимо вызывать врача, а когда можно самостоятельно обратиться в поликлинику в случае недомогания?

В сегодняшних условиях при малейших признаках заболевания – насморк, боль в горле, температура - нужно обязательно вызвать врача на дом. Доктора проинструктированы, они примут правильное решение и проведут весь перечень необходимых мероприятий согласно заболеванию пациента.

В каждом отдельном случае медицинский подход индивидуален. Любое обращение должно быть расценено врачом как экстренное, плановое или неотложное. Сейчас главное, чтобы вологжане как можно меньше посещали лечебные учреждения, меньше находились на улицах и в местах массового скопления. Убедительно прошу вас оставаться дома и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье ваших близких.

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