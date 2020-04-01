«Зелёный полюс» сообщил о закрытии проекта по сбору использованных батареек в Вологодской области

Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организация «Зёленый полюс» сообщила о закрытии проекта «Сдай батарейку — спаси ёжика!» и о расторжении соглашения с региональным оператором «АкваЛайн».

— В феврале 2019 года, было заключено Соглашение о сотрудничестве, согласно которому, МЭБОО «Зелёный полюс» безвозмездно передала ООО «АкваЛайн» всю схему, логистику и активы проекта. — сообщает на своей странице в социальной сети руководитель вологодского «Зеленого полюса» Андрей Карягин. — По истечении года МЭБОО «Зелёный полюс» РАСТОРГАЕТ данное Соглашение с ООО «АкваЛайн» по причине полного отсутствия взаимодействия по предмету данного Соглашения, формализмом и невозможностью контроля представителей МЭБОО «Зелёный полюс» за сбором и утилизацией ХИМТ («батареек»), явного отсутствия желания руководства ООО «АкваЛайн» к улучшению экологической обстановки в Вологодской области, которое проявляется в отсутствии каких-либо экологических программ, отсутствии желания налаживать систему раздельного сбора ТКО и т. п. Проект МЭБОО «Зелёный полюс» «Сдай батарейку — спаси ёжика!» действовал с сентября 2015 года по март 2020 года. Проект закрыт!

В компании «АкваЛайн» NewsVo сказали, что впервые слышат о расторжении соглашения, потому что им никаких официальных сообщений об этом не поступало.

— Мы сожалеем, что общественная организация «Зеленый полюс» решила в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о взаимодействии, — сообщил NewsVo пресс-секретарь ООО «АкваЛайн» Алексей Иванов. — Мы со своей стороны в течение этого времени выполняли все свои обещания. Установили в офисах компании 35 контейнеров для сбора отработанных батареек, передавали их в специализированные организации для дальнейшей утилизации… В связи с закрытием офисов «АкваЛайна» в муниципальных районах эта работа также остановлена. В принципе регоператор не обязан это делать, потому что не занимается опасными отходами, а занимается только обращением с ТКО. Взаимодействие с «Зеленым полюсом» теперь считается приостановленным, хотя еще недавно они запрашивали у нас информацию, интересовались результатами взаимодействия. Никаких писем от «Зеленого полюса» о расторжении соглашения не поступало.

Ранее NewsVo сообщал, что в июне 2019 года «Зелёный полюс» объявил о прекращении проекта по сбору использованных батареек в зоне действия регоператора «Чистый след». У общественников нет денег на его реализацию, а региональный оператор и областные власти отказали им в поддержке.

Отметим,что в Вологде использованные батарейки сейчас принимают в магазинах "ВкуссВилл", список мест, где их можно сдать в Череповце - на сайте "Зеленого полюса".