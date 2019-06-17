«Зеленый полюс» прекратил сбор и утилизацию батареек в Череповце и западных районах области

Экологическая и благотворительная общественная организация «Зелёный полюс» объявила о прекращении проекта по сбору использованных батареек в зоне действия регоператора «Чистый след». У общественников нет денег на его реализацию, а региональный оператор и областные власти отказали им в поддержке.

В зону действия «Чистого следа» входят Череповец, а также Череповецкий, Шекснинский, Белозерский, Бабаевский, Вытегорский, Устюженский, Кадуйский, Чагодощенский, Кирилловский и Вашкинский районы.

— К сожалению нам не удалось решить вопрос с региональным оператором по обращению с ТКО в Западной зоне Вологодской области ООО «Чистый след», который все наши обращения с предложением стать продолжателем проекта, проигнорировал. Проект создавался, реализовывался и функционировал на средства гранта ПАО «Лукойл», в надежде на поддержку региональных органов власти. Правительство, ЗСО и Губернатор Вологодской области, несмотря на обещания, так же оставили без внимания все наши обращения и фактически отказались от поддержки уникального в РФ социально-значимого проекта, ограничившись формальными отписками, — сообщает «Зеленый полюс» в своих группах в соцсетях.

В организации пояснили, что из-за отсутствия поддержки и денег для утилизации батареек, «Зеленый полюс» вынужден прекратить реализацию проекта в западной зоне Вологодской области. В восточной зоне, где работает фирма «Аквалайн», по словам общественников, им удалось договориться с регоператором:

— С ТКО ООО «АкваЛайн» в феврале 2019 года было заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому, МЭБОО «Зелёный полюс» безвозмездно передала ООО «АкваЛайн» всю схему, логистику и активы проекта. ООО «АкваЛайн» дополнительно к установленным в рамках проекта контейнерам, закупил и дополнительно установит в своих офисах 16 специализированных контейнеров для сбора отработанных батареек.

На сайте регоператора «Аквалайн» есть список адресов, по которым можно сдать использованные батарейки.