Регоператор «Аквалайн» закрыл свой единственный в области офис на неопределенный срок

23.03.2020 [Общество]

Региональный оператор по обращению с ТКО «Аквалайн» заявил о закрытии своего офиса в Вологде на неопределенный срок.

— В целях снижения распространения вирусных инфекций абонентский отдел ООО «АкваЛайн» (г. Вологда. ул. Зосимовская, 65) ЗАКРЫТ на неопределенный срок с 20 марта 2020 года. Прием посетителей не осуществляется, — сообщается в группе оператора в соцсети.

Обращения жителям предлагают отправлять почтой на адрес: Вологда, ул. Зосимовская, 65, либо на электронную почту info@tko35.ru. Кроме того, можно проконсультироваться по телефону 8 (8172) 58-99-85.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 марта «АкваЛайн» закрыл свои офисы в восточных районах Вологодской области: Бабушкинском, Верховажском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кичменгско-Городецком, Междуреченском, Нюксенском, Никольском, Сокольском, Сямженском, Тарногском, Тотемском, Усть-Кубинском, Харовском. Офис на улице Зосимовской в Вологде - единственный, куда можно было обратиться лично. 

Тэги: региональный оператор, мусор, вывоз мусора, коронавирус

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