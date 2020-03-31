Вологодская область получит 133 млн. рублей на оснащение больниц

31.03.2020 [Общество]

133 млн. рублей получит Вологодская область из федерального бюджета на создание койко-мест и оснащение больниц оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении правительства России, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным 30 марта. 

Всего из федерального бюджета 77 регионов получат субсидии в 33,4 млрд рублей. Средства выделены из резервного фонда страны. В Санкт-Петербург будет направлено 3,5 млрд рублей, в Московскую область - 5,4 млрд рублей, Ленинградскую область - 1,49 млрд рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что из регионального бюджета 50 млн рублей будет потрачено на оснащение двух монопрофильных стационаров по 300 коек, которые примут больных коронавирусной инфекцией в Вологде и Череповце. Еще 25 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ и медикаментов региону выделила компания Plarix.

Тэги: коронавирус, больницы

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