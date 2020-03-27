50 млн рублей из бюджета Вологодской области выделили на борьбу с коронавирусом

27.03.2020 [Общество]

Два монопрофильных стационара по 300 коек, которые, в случае необходимости, примут больных коронавирусной инфекцией, готовят в Вологде и Череповце. Для этого переоборудуют отдельные корпуса в Вологодской горбольнице №1 и Череповецкой горбольнице, сообщает пресс-служба губернатора.

«Медицинские учреждения подготовили списки необходимого оборудования и медикаментов. Мы выделили 50 миллионов рублей на эти цели. Кроме того, подключился к этому вопросу социально-ответственный бизнес. Одна из ведущих мировых IT-компаний «Playrix» выделила 25 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ и передвижных рентгеновских комплексов, которые будут поставлены в монопрофильный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Мы благодарны руководству компании за столь серьезную помощь. Присоединяются и наши промышленные гиганты – «Северсталь» и «ФосАгро». Они готовы помогать оснащать наши медучреждения. Мы работаем одной командой, чтобы предотвратить распространение вируса в регионе», –  отметил  Олег Кувшинников.

В перепрофилированных медучреждениях Вологды и Череповца созданы специальные боксы с автономным выходом и отдельной санитарной зоной. Они предназначены для размещения инфицированных.

Ранее NewsVo сообщал, что обсервационными пунктами определены санаторий «Адонис» в Череповце, госпиталь для ветеранов войн в Вологде, а также санаторий «Леденгск» в Бабушкинском районе. Они предназначены для размещения и наблюдения за лицами, близко контактировавшими с зараженными. Сейчас учреждения работают в штатном режиме.

В Центре гигиены и эпидемиологии Вологодской области круглосуточно проводятся анализы коронавирусную инфекцию. На сегодня обследовано свыше 1600 человек, в Череповце с подозрением на опасное заболевание госпитализирована семейная пара. Для подтверждения или опровержения диагноза пробы отправлены в московский референс-центр.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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