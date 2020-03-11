Три пункта обсервации для людей с подозрением на коронавирус оборудовали в Вологодской области

Пункты обсервации для людей, контактировавших с больными коронавирусом, либо побывавших в очагах карантина, оборудовали в Вологодской области. Основной центр изоляции разместился в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн в Вологде, резервные оборудованы в санаториях «Адонис» в Череповце и «Леденгск» в селе имени Бабушкина, сообщает пресс-служба губернатора.

«Для создания обсервационных пунктов есть ряд требований, которым эти учреждения должны соответствовать. В госпитале для ветеранов войн имеется 75 оборудованных палат, корпус изолирован, имеет отдельный вход. Главная цель обсервации — обеспечить условия для медицинского наблюдения за вологжанами на срок инкубационного периода болезни. Там будет проводиться санобработка поступивших пациентов, опрос и осмотры, термометрия, будут отбираться пробы для лабораторных исследований. Пункты будут использованы в случае необходимости, пока учреждения продолжают работу в обычном режиме», — говорит начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

Сейчас больных с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализируют в стационары Вологодской областной инфекционной больницы и Вологодской областной клинической больницы, которые готовы принять порядка 350 пациентов. Еще около 400 койко-мест при необходимости перепрофилируют в районных учреждениях здравоохранения.

«Усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту Череповца, проведены инструктажи летного состава и персонала воздушной гавани, медицинских работников. Международных перелетов в череповецком аэропорту не планируется до 20 мая, — сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Вологодской области Ирина Кузнецова. — Оперативные противоэпидемические мероприятия проведены в отношении 13 лиц, обратившихся за медицинской помощью, в их числе граждане, которые вернулись из КНР, Италии».

Вологжанам, прибывшим из неблагополучных стран, выдаются больничные листы для изоляции на 14 дней, в этот период они должны находиться дома под наблюдением медперсонала. При этом посещать учреждения здравоохранения не требуется, достаточно сообщить о возвращении из заграничных поездок по телефону. Сейчас режим карантина введен на территориях Италии и Китая, ограничено сообщение с Ираном и Южной Кореей.

Чтобы не заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией, эпидемиологи советуют тщательно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после посещения общественных мест и перед употреблением пищи, пользоваться очищающими салфетками и одноразовыми медицинскими масками, меняя их каждые 2-3 часа, избегать контакта с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ: кашель, чихание, насморк. Кроме того, нужно чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, пользоваться индивидуальными полотенцами, ограничить рукопожатия и объятия.

Сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию принимаются по телефонам «горячей линии» в Вологодской области 8(8172) 71-27-20, 8(8172) 71-65-44.

NewsVo выяснил также, что 12 февраля Великоустюгская ЦРБ пыталась закупить транспортировочный изолирующий бокс (переносной изолятор/носилки) для транспортировки пациентов с подозрением на заражение особо опасными инфекциями. Однако аукцион на поставку медицинского оборудования не состоялся, на него никто не заявился. Бокс планировалось приобрести за 468 166 рублей на средства субсидии из областного бюджета. Аналогичное оборудование также собиралось купить Череповецкая станция скорой медицинской помощи - поставщика тоже не нашлось.