Мэр Вологды попросил горожан сообщать о приезжих из других городов

С 31 марта в Вологде будут проверять приехавших не только из-за рубежа, но и из других городов, сообщает пресс-служба администрации.

«Если вы знаете, о приезжих из других городов, которые появились в вашем доме, просим сообщить об этом в городской колл-центр. Также с сегодняшнего дня мы начинаем фиксировать всех прибывших поездом. Это огромная работа, только за воскресенье приехали 300 человек, которые рассредоточились по Вологде и окрестным районам. Этих людей берем под контроль», - отметил мэр Сергей Воропанов.

По данным администрации Вологды, 642 человека в Вологде недавно вернулись из-за рубежа и должны находиться на самоизоляции. Соблюдение ими режима самоизоляции контролирует 20 бригад, состоящих из полицейских, росгвардейцев, соцработников. На данный момент выявлены 12 нарушителей, которым может грозить штраф.

Ранее NewsVo сообщал, что городской колл-центр по вопросам, связанным с угрозой распространения коронавирусной инфекции, заработал с 28 марта. Первоначально звонки по номеру 8-800-302-16-17 принимались ежедневно с 8.00 до 17.00, сегодня принято решение продлить работу до 20.00.

По данным на утро 31 марта, в Вологодской области два подтвержденных случая заболевания коронавирусом, еще 13 человек под подозрением на заражение. Все заболевшие - жители Череповца, один из них находится в тяжелом состоянии в больнице.