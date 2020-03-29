Зарплата экс-руководителя Презентационно-сервисного центра Ирины Серовой в 2019 году составила 123 тысячи рублей в месяц

Правительство Вологодской области обнародовало зарплату бывшего руководителя Презентационно-сервисного центра Ирины Серовой. Это учреждение известно миллионными закупками сувениров, ковров, большими тратами на организацию различных мероприятий, а так же проигранными судами компании "Шалаевский и партнеры" и сайту Newsvo.

Юристы и журналисты в течение нескольких лет пытались доказать, что многие траты презентационно-сервисного центра не обоснованы, а аукционы на госзакупках выигрывают "свои" подрядчики.

11 февраля этого года на сайте правительства области появился "Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год". Учреждением является Презентационно-сервисный центр.

По данным отчета, "учреждение" потратило за прошлый год около 87 миллионов рублей, из них 27,5 миллионов ушли на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Всего в ПСЦ работает 46 сотрудников. Самая большая зарплата в прошлом году была, естественно, у руководителя.

В среднем, в 2019 году Ирина Павловна получала 123 417 рублей 50 копеек в месяц. Ее заместитель 94 417 рублей в месяц, а шестеро руководителей различных подразделений по 68 118 рублей. Все начальники руководили 26 специалистами и 17 рабочими.

При этом известно, что, кроме зарплаты, Ирина Серова также получает пенсию. Так, в отчете о доходах за 2018 год сказано, что она получила 3 610 381,81 рубль. Где 1 000 000 рублей - доход Серовой от продажи имущества, 1 353 902,95 - зарплата (в 2018 году бывший руководитель ПСЦ получала 112 825 рублей в месяц) и – 1 256 478,86 иные доходы, которые могут являться пенсией. Если разделить "иные доходы" на 12 месяцев пенсия Ирины Серовой может составлять 104 706 рублей в месяц.

Ранее NewsVo сообщал, что Серова покинула пост начальника «Презентационно-сервисного центра» Вологодской области 31 декабря 2019 года. С 9 января 2020 года она является советником губернатора на общественных началах.