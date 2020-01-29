Ирина Серова покинула пост начальника «Презентационно-сервисного центра» Вологодской области

Ирина Серова покинула пост руководителя «Презентационно-сервисного центра» Вологодской области и стала советником губернатора на общественных началах. Об этом говорится в ответе пресс-службы регионального правительства на запрос NewsVo:

— Трудовой договор с начальником КУ ВО «Презентационно-сервисный центр» прекращен 31 декабря 2019 года. С 9 января 2020 года Серова И. П. назначена советником губернатора области на общественных началах.

По данным пресс-службы, 20 января начальником ПСЦ назначена Людмила Громова.

19 мая 2016 года. Губернатор наградил директора "ПСЦ" Ирину Серову почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. Скриншот с официального сайта губернатора Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что около года длился судебный процесс по иску казенного учреждения Вологодской области "Презентационно-сервисный центр", в котором чиновники требовали удалить с нашего сайта две публикации. Учреждению, известному нашим читателям многомиллионными госзакупками, не понравились статья про трату бюджетных денег и пост в БлогоVo, которые были опубликованы в мае 2018 года. «ПСЦ» просил признать сведения, размещенные в статье «Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?», и пост Натальи Рюминой «Они же реально воруют» недостоверными и порочащими деловую репутацию казенного учреждения. В конечном итоге суд встал на сторону журналистов.