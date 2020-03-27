Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда Москва-Воркута, ехавших 23 марта

Роспотребнадзор ищет пассажиров, ехавших 23 марта в поезде 042В «Москва-Воркута». Именно в нем ехала молодая девушка, у которой первичный тест показал положительный результат на COVID-19.

По данным news29.ru, 26 марта Котласская ЦГБ сообщила о 21-летней пациентке с положительным тестом на коронавирус в первичном анализе. Девушку госпитализировали в инфекционное отделение.

— Известно, что девушка учится в Санкт-Петербурге, после закрытия вуза на карантин она возвращалась в свой родной поселок Вычегодский в Архангельской области. Уже в поезде у девушки были симптомы болезни. Скольких человек студентка заразила, пока неизвестно, — отмечает издание.

Известно, что студентка ехала в первом вагоне данного состава. Пассажирам, которые прибыли в Котлас на этом поезде 23 марта, необходимо срочно обратиться на «Горячую линию» Роспотребнадзора по телефону 8 995 8940470.