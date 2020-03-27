Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда Москва-Воркута, ехавших 23 марта

27.03.2020 [Общество]

Роспотребнадзор ищет пассажиров, ехавших 23 марта в поезде 042В «Москва-Воркута». Именно в нем ехала молодая девушка, у которой первичный тест показал положительный результат на COVID-19.

По данным news29.ru, 26 марта Котласская ЦГБ сообщила о 21-летней пациентке с положительным тестом на коронавирус в первичном анализе. Девушку госпитализировали в инфекционное отделение.

— Известно, что девушка учится в Санкт-Петербурге, после закрытия вуза на карантин она возвращалась в свой родной поселок Вычегодский в Архангельской области. Уже в поезде у девушки были симптомы болезни. Скольких человек студентка заразила, пока неизвестно, — отмечает издание.

Известно, что студентка ехала в первом вагоне данного состава. Пассажирам, которые прибыли в Котлас на этом поезде 23 марта, необходимо срочно обратиться на «Горячую линию» Роспотребнадзора по телефону 8 995 8940470.

Тэги: поезд, коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прокуратура через суд требует закрыть ТРК «Мармелад» в Вологде
В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей
С подозрением на коронавирусную инфекцию в Череповце — сотрудник «Северстали» и его жена
У двух людей на базе отдыха под Череповцом обнаружен коронавирус
В Вологодской области закроют торговые центры, кафе и рестораны
Неделю с 30 марта по 5 апреля в России объявили нерабочей из-за коронавируса
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров
Епископ Череповецкий Флавиан подал в отставку
Администрация Вологды купила смартфон Samsung Galaxy за 53 тысячи рублей
17.03.2020 [Общество]

«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области

4784
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда Москва-Воркута, ехавших 23 марта
50 млн рублей из бюджета Вологодской области выделили на борьбу с коронавирусом
В Вологде к 10 апреля обещают убрать улицы от грязи
Как вести себя во время карантина: советы главного эпидемиолога Вологодской области Татьяны Кургановой
В Вологде начался капремонт школы №11
В Вологде задержали двух наркоторговцев из Ярославской области
Минтруд разъяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

4026
0
27.03.2020 [БлогоVO]

Пообщаться с 89-летней бабушкой, которая добиралась в свой домик в Доронино

341
0
26.03.2020 [Обзор Прессы]

Самое главное из обращения Владимира Путина к гражданам

697
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика