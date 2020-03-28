Диагноз девушки из Котласа, у которой заподозрили коронавирус, не подтвердился

Повторное тестирование не выявило у жительницы Котласа коронавирусной инфекции, об этом сообщает официальный сайт правительства Архангельской области.

— Что касается жительницы Котласа, то предварительно положительный тест, проведенный на местном уровне, в федеральном центре на сегодня не подтвержден. Проводится дополнительное исследование. Тем не менее девушка находится в инфекционном отделении больницы под наблюдением врачей, – сообщил руководитель регионального оперативного штаба Артем Вахрушев.

26 марта Котласская ЦГБ сообщила о 21-летней пациентке с положительным тестом на коронавирус в первичном анализе. Девушку госпитализировали в инфекционное отделение. По данным сайта news29.ru, она возвращалась домой в свой родной поселок Вычегодский в Архангельской области на поезде 042В «Москва-Воркута» с прибытием в Воркуту 23 марта. На сайте администрации города Коряжмы появилось сообщение о том, что Роспотребнадзор разыскивает пассажиров этого поезда.