Диагноз девушки из Котласа, у которой заподозрили коронавирус, не подтвердился

28.03.2020 [Общество]

Повторное тестирование не выявило у жительницы Котласа коронавирусной инфекции, об этом сообщает официальный сайт правительства Архангельской области. 

— Что касается жительницы Котласа, то предварительно положительный тест, проведенный на местном уровне, в федеральном центре на сегодня не подтвержден. Проводится дополнительное исследование. Тем не менее девушка находится в инфекционном отделении больницы под наблюдением врачей, – сообщил руководитель регионального оперативного штаба Артем Вахрушев.

26 марта Котласская ЦГБ сообщила о 21-летней пациентке с положительным тестом на коронавирус в первичном анализе. Девушку госпитализировали в инфекционное отделение. По данным сайта news29.ru, она возвращалась домой в свой родной поселок Вычегодский в Архангельской области на поезде  042В «Москва-Воркута» с прибытием в Воркуту 23 марта. На сайте администрации города Коряжмы появилось сообщение о том, что Роспотребнадзор разыскивает пассажиров этого поезда. 

Тэги: коронавирус

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