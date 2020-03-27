Объявлен аукцион по поиску подрядчика на строительство детсада на улице Ярославской в Вологде

Комитет госзаказа Вологодской области объявил аукцион по поиску подрядчика на строительство детского сада на 220 мест на улице Ярославской в Вологде. Начальная (максимальная) цена контракта - 223,7 млн рублей, заявки принимаются до 9 апреля 2020 года.

По данным сайта госзакупок, работы подрядчик должен будет начать уже 1 мая 2020 года, а завершить их - не позднее 21 июня 2021 года. Планируется возвести здание на 220 детей, с бассейном.

Как ранее сообщал NewsVo, садик хотят строить между домами 34 и 36 на улице Ярославской. Местные жители против - они предложили властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.

Действующим генпланом города садик в этом месте не предусмотрен — для дошкольных учреждений выделены другие места в этом районе. В соглашении между Минпросвещения и правительством Вологодской области о финансировании строительства детсадов в 2019-2021 гг., которое было подписано 9 февраля 2019 года, этого дошкольного учреждения также нет.