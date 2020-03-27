В мэрии Череповца опровергли информацию о закрытии выезда из города

27.03.2020 [Общество]

В мэрии Череповца и областном ГИБДД опровергли информацию о том, что выезд из города перекрыт. Такие сообщения начали распространяться в соцсетях после того, как утром 27 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавирусной инфекции.

— Выезд из Череповца и въезд в город абсолютно свободны и открыты. По данным ГИБДД, никаких ограничений в передвижении из города Череповца и по территории Череповецкого района на сегодняшний день не вводилось. Не верьте слухам. Автомобильные дороги были и остаются открытыми, — написал на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов. 

Ранее NewsVo сообщал, что предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца. Мужчину и женщину поместили в инфекционное отделение второй областной больницы в Череповце, а по месту их последнего нахождения проведена санитарная дезинфекция. В настоящий момент база отдыха находится под обсервацией. Для подтверждения диагноза пробы направлены в Москву в референс-центр, в ближайшее время будут известны результаты.

Продолжение темы: В Вологодской области закроют торговые центры, кафе и рестораны

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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