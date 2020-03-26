Более 1,3 тысячи человек в Вологодской области обследованы на коронавирус: результаты отрицательные

26.03.2020 [Общество]

По состоянию на 14.00 26 марта в Вологодской области обследованы на коронавирус 1390 человек, ни у одного из них диагноз не подтвердился. Такие данные опубликованы на официальном сайте правительства региона. 

Ранее NewsVo сообщал, что накануне в области были приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, с 28 марта временно приостановят свою работу кинозалы, ночные клубы, бары, детские образовательные центры, а также другие развлекательные и досуговые заведения, независимо от формы собственности. Закрываются также частные учреждения дополнительного образования и культуры, где возможны контакты посетителей друг с другом. 

С 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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