В Вологодской области с 28 марта закрываются кинотеатры и развлекательные заведения

Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вводятся в Вологодской области с 28 марта.

Так, с выходных временно приостановят свою работу кинозалы, ночные клубы, бары, детские образовательные центры, а также другие развлекательные и досуговые заведения, независимо от формы собственности. Закрываются также частные учреждения дополнительного образования и культуры, где возможны контакты посетителей друг с другом.

«Рекомендации учреждениям даны. В отношении тех, кто не будет их соблюдать, будут приниматься меры по линии правоохранительных органов: прокуратуры и УМВД», – отметил губернатор области Олег Кувшинников.

Кроме того, как сообщает пресс-служба главы региона, временно приостановят работу спортобъектов - ФОКов, бассейнов, аквапарков, фитнес-центров. При этом торговые центры, кафе и рестораны пока остаются открытыми. Однако в учреждениях питания запрещается курение кальянов.

В медицинских учреждениях ограничивается проведение диспансеризации и профосмотров.

Ранее NewsVo сообщал, что закрыть кафе и ночные клубы регионам поручило федеральное правительство. С 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля.