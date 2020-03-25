Правительство России поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Решение было принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в стране.

Кроме того, правительство поручило запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Контролировать выполнение ограничений будет Роспотребнадзор совместно с местными органами власти. Еще одно поручение - подготовить лечебно-реабилитационные центры и санаторно-курортные организации для изоляции и оказания медицинской помощи лицам, зараженных коронавирусом. При распределении масок рекомендуется в первую очередь обеспечить ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими.

Также правительство поручило Минтрансу проработать возможность привлечения сил Минобороны, МЧС и управления делами президента для вывоза россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Для борьбы с распространением вируса в России запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты финтес-залы и бассейны, на дистанционное обучение переведены школы и университеты. Введен обязательный двухнедельный карантин для возвращающихся из-за рубежа граждан. С 18 марта в страну запрещен въезд иностранцев.

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля.