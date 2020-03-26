В Вологде отменили земельный налог для дачников, участки которых затопило осенью

В Вологде отменили земельный налог для дачников, чьи дома и участки в ноябре 2019 года попали в зону затопления. Такой законопроект одобрили 26 марта на сессии Гордумы.

По данным пресс-службы парламента, в перечень попали свыше 2000 участков.

«Земельный налог за 2019 год для них будет отменен. Мера не ограничивается прошлым годом, и будет действовать и далее», - пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

Так, земельный налог за 2019 год для этих дачников не будет начисляться автоматически, обращаться за льготой в налоговую инспекцию не нужно.

Ранее NewsVo сообщал, что в ноябре 2019 года в Вологде из-за осадков и таяния снегов резко поднялся уровень воды в реке. Из-за этого 5-6 ноября в ряде микрорайонов были подтоплены жилые дома, а также более 700 дачных участков.