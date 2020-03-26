В Вологде отменили земельный налог для дачников, участки которых затопило осенью

26.03.2020 [Общество]

В Вологде отменили земельный налог для дачников, чьи дома и участки в ноябре 2019 года попали в зону затопления. Такой законопроект одобрили 26 марта на сессии Гордумы. 

По данным пресс-службы парламента, в перечень попали свыше 2000 участков.

«Земельный налог за 2019 год для них будет отменен. Мера не ограничивается прошлым годом, и будет действовать и далее», - пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

Так, земельный налог за 2019 год для этих дачников не будет начисляться автоматически,  обращаться за льготой в налоговую инспекцию не нужно.

Ранее NewsVo сообщал, что в ноябре 2019 года в Вологде из-за осадков и таяния снегов резко поднялся уровень воды в реке. Из-за этого 5-6 ноября в ряде микрорайонов были подтоплены жилые дома, а также более 700 дачных участков.

Тэги: налоги, льготы, паводок
Сюжет: Затопление населенных пунктов (ноябрь 2019 года)

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