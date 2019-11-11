723 дачных участка подтоплены в Вологде

11.11.2019 [Общество]

723 дачных участка оказались подтоплены в Вологде из-за повышения уровня воды в реке. Об этом сегодня журналистам рассказал мэр Сергей Воропанов.

По данным городской администрации, подтопленные участки есть в микрорайонах Прилуки, Баранково, Лукьяново, Доронино, Екимцево, садоводческих товариществах «Ручеек», «Луч», «Чайка», «Парус», «Дружба», «Бережок», «Березка-2», «Прогресс», «Речник», «Строитель», «Ершово» и нескольких других.

Кроме того, из-за половодья оказались подтоплены 59 подвальных помещений на улицах Фрязиновская, Галкинская, Клубова, Горького, Карла Маркса, Чернышевского, Добролюбова, Пугачева, Предтеченская, Ильюшина, Октябрьская и ряде других.

В городе с сегодняшнего дня начинает работать комиссия администрации, которая будет оценивать нанесенный половодьем ущерб. При этом компенсации по утрате имущества из резервного фонда могут быть выплачены только тем, у кого оказалось повреждено единственное жилье. 

— На сегодняшний день нет возможности финансировать утрату имущества на дачных участках, — рассказал заммэра Вологды Вадим Цепа.

Вызвать муниципальную комиссию на свой участок можно по телефону ЕДДС: 72-45-00.

 

Тэги: затопление
Сюжет: Затопление населенных пунктов (ноябрь 2019 года)

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723 дачных участка подтоплены в Вологде

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