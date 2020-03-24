Двух вологодских школьников наградили премией «Горячее сердце» за спасение утопающих

24.03.2020 [Общество]

Школьники Владислав Аносов из Вытегорского района и Игорь Корепин из Никольского района стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Мальчики получили нагрудные значки премии за спасение утопающих.

— В январе 2019 года ученик 7-го класса Игорь Корепин спас провалившего под лед пятилетнего ребенка. А летом 2019 года 10-летний Владислав Аносов спас из реки Андома своего 12-летнего друга, который не справился с течением и оказался на середине реки, — сообщает сайт правительства Вологодской области. 

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. Основная цель — чествование детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации. Награжденных детей ищут по трем направлениям: дети, совершившие героические поступки, причем иногда ценой собственной жизни; ребята, преодолевающие сложные ситуации, связанные с ограничением по здоровью или непростыми отношениями в семье; также участвуют волонтеры, помогающие реализовывать социально значимые проекты.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2019 году премией «Горячее сердце» наградили 16-летнюю Евгению Баранову из Устюжны, которая спасла провалившегося под лед ребенка. 

Тэги: спасение, дети, награда

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