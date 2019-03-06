16-летнюю студентку из Устюжны наградили премией «Горячее сердце» за спасение ребенка из воды

16-летнюю Евгению Баранову из Устюжны, которая спасла провалившегося под лед ребенка, наградили премией «Горячее сердце», сообщает областной департамент образования.

Церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2019» состоялась 1 марта в Москве. В конкурсе участвовали 868 человек из 85 субъектов России. Лауреатами стали 140 человек и 5 общественных организаций. Имена всех лауреатов внесены в специальную почетную книгу Фонда общественно-государственной инициативы, выступившего организатором проекта.Финалисты премии получают возможность отдохнуть в августе в центре «Орленок».

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 17 января 2018 года вечером. Два 10-летних мальчика Никита и Иван катались с горки на набережной Мологи. На ватрушке Никиту вынесло на реку. Мальчик попытался встать встать с ватрушки, но лед треснул, и он провалился. Иван побежал за помощью, но дома была только его старшая сестра,16-летняя Евгения.

Когда девятиклассница прибежала на реку, Никита был по пояс в воде, пытался держаться руками за лед. Евгения легла на живот и стала тянуть мальчика на себя. К тому времени, как к берегу прибежали взрослые, мальчик был уже спасен.

Сейчас Евгения - студентка Устюженского политехнического техникума.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. Основная цель – чествование детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации. За шесть лет существования инициативы награды удостоены 835 ребят и общественных организаций. Награжденных детей ищут по трем направлениям: дети, совершившие героические поступки, причем иногда ценой собственной жизни; ребята, преодолевающие сложные ситуации, связанные с ограничением по здоровью или непростыми отношениями в семье; также участвуют волонтеры, помогающие реализовывать социально значимые проекты.