16-летнюю студентку из Устюжны наградили премией «Горячее сердце» за спасение ребенка из воды

06.03.2019 [Общество]

16-летнюю Евгению Баранову из Устюжны, которая спасла провалившегося под лед ребенка, наградили премией «Горячее сердце», сообщает областной департамент образования.

Церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2019» состоялась 1 марта в Москве. В конкурсе участвовали 868 человек из 85 субъектов России. Лауреатами стали 140 человек и 5 общественных организаций. Имена всех лауреатов внесены в специальную почетную книгу Фонда общественно-государственной инициативы, выступившего организатором проекта.Финалисты премии получают возможность отдохнуть в августе в центре «Орленок».

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 17 января 2018 года вечером. Два 10-летних мальчика Никита и Иван катались с горки на набережной Мологи. На  ватрушке Никиту вынесло на реку. Мальчик попытался встать встать с ватрушки, но лед треснул, и он провалился. Иван побежал за помощью, но дома была только его старшая сестра,16-летняя Евгения. 

Когда девятиклассница прибежала на реку, Никита был по пояс в воде, пытался держаться руками за лед. Евгения легла на живот и стала тянуть мальчика на себя. К тому времени, как к берегу прибежали взрослые, мальчик был уже спасен.

Сейчас Евгения - студентка Устюженского политехнического техникума.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. Основная цель – чествование детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации. За шесть лет существования инициативы награды удостоены 835 ребят и общественных организаций. Награжденных детей ищут по трем направлениям: дети, совершившие героические поступки, причем иногда ценой собственной жизни; ребята, преодолевающие сложные ситуации, связанные с ограничением по здоровью или непростыми отношениями в семье; также участвуют волонтеры, помогающие реализовывать социально значимые проекты.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в микрорайоне Лукьяново нашли тело 32-летней женщины со следами побоев
Антону Мусихину запретили находиться в зданиях администрации Вологды и правительства области
АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства
Автобусные маршруты №№ 3, 5 и 49 в Вологде будет обслуживать московский перевозчик
Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия
"Это воровство из наших карманов": в Череповце прошел митинг против «мусорной реформы»
В Череповце «ГАЗель» сбила попавшую в ДТП женщину
Само не тает: жителям Вологды приходится расчищать дворы от снега трактором за свой счет
Обанкротившееся АО «СКДМ» в Вологде задолжало работникам 3,75 млн рублей
Антон Мусихин уволился из администрации Вологды
04.03.2019 [Экономика]

Обанкротившееся АО «СКДМ» в Вологде задолжало работникам 3,75 млн рублей

3926
5
01.03.2019 [Общество]

Само не тает: жителям Вологды приходится расчищать дворы от снега трактором за свой счет

3931
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Временная крыша над памятником архитектуры на улице Октябрьской, 11 в Вологде рухнула под тяжестью снега
Деревянный дом XIX века на улице Гоголя в Вологде признали выявленным памятником архитектуры
16-летнюю студентку из Устюжны наградили премией «Горячее сердце» за спасение ребенка из воды
В Вологде объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о пропавшем Данииле Репине
Вологжанка оказалась в долгах из-за своего работодателя, который не платил налог с ее зарплаты
На вокзале в Вологде только что освободившийся из колонии рецидивист ограбил сокольчанина
В Чагодощенском районе браконьер заплатил 240 тысяч рублей за убитого лося
 


04.03.2019 [Общество]

"Это воровство из наших карманов": в Череповце прошел митинг против «мусорной реформы»

4171
0
06.03.2019 [БлогоVO]

Использовать жилые помещения в качестве гостиницы будет нельзя

27
0
06.03.2019 [Обзор Прессы]

«Это случилось в нашей школе»: все о фейках в родительских чатах

230
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика