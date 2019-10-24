Вытегорского школьника, который спас тонущего 12-летнего друга, наградят в Москве

10-летнего Влада Аносова из деревни Девятины Вытегорского района наградят в Совете Федерации за спасение из воды тонущего 12-летнего друга. Инцидент произошел 9 июня на реке Андома.

По данным регионального управления Росгвардии, в тот день мальчики пошли купаться и решили плыть наперегонки до плота. Владислав быстро плавает разными видами с 6 лет, и поэтому, несмотря на разницу в возрасте, смог обогнать друга. Обернувшись, мальчик увидел, как Артема уносит на середину реки и тот не может плыть.

«Я сначала подумал, что он шутит надо мной, но потом понял, что все серьезно, и бросился в воду. Сначала он хватался за меня, и я только-только успевал набрать воздуха перед тем, как уходить под воду. Затем Артем потерял сознание, тогда я стал толкать его к берегу. Подплывал и снова толкал, пока не почувствовал дно. Тогда уже я вытащил его на берег на безопасное расстояние», - вспоминает тот момент Влад.

После того, как оба мальчика оказались на берегу, Влад бросился за помощью. Его отец оказал пострадавшему первую помощь, и через несколько минут он пришел в себя. Позже врачи подтвердили, что Артем в порядке.

1 ноября в Совете Федерации в Москве Влада Аносова наградят за проявленное мужество. Церемония награждения состоится в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Ее участниками станут ребята до 16 лет, совершившие героические и мужественные поступки.