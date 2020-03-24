В Вологодской области из-за коронавируса до 1 мая приостановят проверки бизнеса

В Вологодской области до 1 мая будут приостановлены проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает сайт регионального правительства.

— В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и снижения нагрузки на бизнес в указанных условиях на территории Вологодской области на заседании правительства области принято решение о приостановлении назначения и проведения уже назначенных проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 мая 2020 года, — говорится в сообщении.

Исключение составляют внеплановые проверки, основанием для которых является: причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; возникновение угрозы причинения такого вреда; а также проверки, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер; проверки, проводимые в рамках государственного строительного надзора.

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля.