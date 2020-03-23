Каникулы в сети: подборка онлайн-конкурсов, занятий и развлечений для детей

Учреждения культуры Вологодской области предлагают школьникам, которых отправили на каникулы досрочно из-за угрозы распространения коронавируса онлайн-конкурсы, занятия и бесплатный доступ к детским книгам. NewsVo публикует подборку.

Вологодская областная детская библиотека

Дни Недели детской книги (0+) пройдут с 23 по 29 марта на странице Вологодской областной детской библиотеки. Библиотека будет публиковать ссылки на электронные версии произведений детских писателей и предлагать «вопрос дня», игровые задания и тему для рисунка или поделки.

Ответы на игровые задания и вопросы можно оставлять в комментариях в группе библиотеки или направить на электронный адрес center@vodb.ru.

Фотографии или сканы рисунков и поделок будут представлены на виртуальных выставках в группах библиотеки ВКонтакте, в Инстаграм и на интернет-портале «Культура в Вологодской области». Самые активные участники получат в подарок детские книги.

Познавательная викторина «Аз да буки избавят от скуки» (10+). Викторина проводится в рамках Дней славянской письменности и культуры со 2 марта по 22 мая для школьников от 10 до 15 лет. Участникам предстоит найти ответы на вопросы по истории русского алфавита, происхождения слов, фразеологизмов и их значений при помощи самостоятельной работы со словарями и другими справочно-энциклопедическими изданиями. Подробности на сайте библиотеки.

Для чтения книг в электронном формате библиотека рекомендует информационные ресурсы:

- «Вологодские писатели – детям» на сайте Вологодской областной детской библиотеки.

- «К школе готов» на портале культура.рф (произведения школьной программы, кинофильмы, лекции для школьников).

Кроме того, зарегистрированным читателям библиотека предлагает возможность чтения детских книг на сайте ЛитРес бесплатно.

Юношеский центр имени Владимира Тендрякова Вологодской областной библиотеки

Конкурс «Читаем о войне» (12+)

Нужно прислать организаторам самостоятельно записанный видеоролик продолжительностью 1-3 минуты с выразительным чтением прозаического отрывка из выбранной вами художественной книги о войне по адресу: tendryakovka@ya.ru с указанием темы письма — Конкурс «Читаем о войне». Все авторы видеороликов будут поощрены сертификатами и благодарностями. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать на сайте центра.

Централизованная библиотечная система города Вологды

Для читателей вологодских библиотек в виртуальном фонде ЦБС бесплатно доступны некоторые платные издания с сайта "ЛитРес". Всем, кто хотел бы читать электронные книги или слушать аудиокниги на домашнем компьютере, смартфоне или планшете, нужно получить пароль в библиотеке, либо подать заявку через сайт.

Центр писателя Василия Белова

Центр объявил об акции #Хороший_повод_почитать. К участию приглашаются все желающие, для этого необходимо сделать фотографию книги, которую вы сейчас читаете или которую было бы хорошо прочитать на карантине, опубликовать в социальной сети ВКонтакте с хэштэгом акции #Хороший_повод_почитать, передать эстафету трем своим знакомым. С этого момента у них будет три дня на выполнение задания. Приветствуются также декорации, атрибуты, фон, антураж, соответствующие содержанию книги.

Автономное учреждение культуры Вологодской области "Вологдареставрация"

V областной конкурс "Страницы Родины моей!" (7+) Конкурс детских сочинений, рассказов или эссе, посвященных объектам культурного наследия Вологодской области, а также людям, которые внесли значительный вклад в сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного наследия области, памятников истории, архитектуры и археологии.

Победителей ждут дипломы и памятные ценные призы. Всем остальным участникам выдадут электронные сертификаты. Подробнее читайте на сайте учреждения.

Областной конкурс "Я рисую памятники Победы" (7+) Конкурс детских рисунков и поздравительных открыток ветеранам, посвященных годовщине празднования 75-летия Победы в ВОВ и объектам культурного наследия Вологодской области, связанным с военными действиями данного периода. Список таких объектов представлен в положении к конкурсу.

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля.