Утонувшего в Вологде мальчика ищут с помощью подводного аппарата МЧС

Провалившегося под лед на реке Вологде семилетнего мальчика ищут с помощью специального подводного аппарата МЧС.

- Сегодня (ред. - 21 марта) к поискам присоединилась группа водолазов МЧС из Шексны, также задействован подводный аппарат для поисковых работ Фалкон,- сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что семилетний мальчик провалился под лед на реке Вологде вечером 15 марта. Без присмотра взрослых у воды оказались трое детей: десятилетняя девочка, а также ее четырехлетний и семилетний братья.

— Со слов девочки, старший из братьев решил проверить лед и провалился, его тут же унесло по течению, она попыталась его спасти, но безуспешно и также провалилась в воду, — сообщала пресс-служба УМЧС.

Девочку спасли очевидцы происшествия, она была доставлена в больницу с обморожением рук. Местоположение провалившегося под воду мальчика до сих пор не установлено.

Региональное управление следственного комитета по факту гибели ребенка возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи опросили очевидцев трагедии. Установлена личность матери детей - это 28-летняя девушка.