Спасенная из реки в Вологде десятилетняя девочка в больнице с обморожением рук

Спасенная из воды десятилетняя девочка, которая вместе с братом вечером 15 марта провалилась под лед на реке Вологде, находится в больнице. Как пояснили журналистам в пресс-службе областного УМЧС, у нее обморожены руки.

Поиски семилетнего брата пострадавшей продолжаются. В ГУ МЧС по Вологодской области принято решение об увеличении группировки сил и средств.

— Дополнительно привлечены шесть спасателей и одно плавсредство. Личный состав будет осуществлять прочесывание акватории реки вдоль кромки берега с помощью спасательных средств, - говорит заместитель начальника специальной пожарно-спасательной части ГУ МЧС области Алексей Малинин.

Кроме того, в поисках ребенка принимают участие добровольцы, спасатели города и области, полиция.

Ранее NewsVo сообщал, что семилетний мальчик провалился под лед на реке Вологде вечером 15 марта. Без присмотра взрослых у воды оказались трое детей: десятилетняя девочка, а также ее четырехлетний и семилетний братья.

— Со слов девочки, старший из братьев решил проверить лед и провалился, его тут же унесло по течению, она попыталась его спасти, но безуспешно и также провалилась в воду, — говорится в сообщении.

Девочку спасли очевидцы происшествия. Местоположение провалившегося под воду мальчика на данный момент не установлено, поиск ведут спасатели.