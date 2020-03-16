В Вологде ищут волонтеров для поиска утонувшего мальчика

В Вологде ищут волонтеров для поисков утонувшего на реке мальчика. Сбор добровольцев в 12 часов 16 марта возле дома № 1 на Набережной VI армии, сообщается в группе поискового отряда «Юк-спас».

Всем, кто хотел бы принять участие в поисковой операции, необходимо связаться с координатором по телефону 8-921-123-88-80, Александр.

Ранее NewsVo сообщал, что семилетний мальчик провалился под лед на реке Вологде вечером 15 марта. По данным пресс-службы областного УМЧС, на реке были трое детей: десятилетняя девочка, а также ее четырехлетний и семилетний братья.

— Со слов девочки, старший из братьев решил проверить лед и провалился, его тут же унесло по течению, она попыталась его спасти, но безуспешно и также провалилась в воду, — говорится в сообщении.

Девочку спасли очевидцы происшествия. Местоположение провалившегося под воду мальчика на данный момент не установлено, поиск ведут спасатели.