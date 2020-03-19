Областной суд и приставы в Вологде прекратили личные приемы жителей из-за коронавируса

19.03.2020 [Общество]

С 19 марта отделы судебных приставов в Вологодской области и Вологодский областной суд временно приостановили прием граждан из-за коронавируса. Об этом сообщают пресс-службы учреждений.

Так, на сайте УФССП по Вологодской области появилось сообщение, что для получения информации жителям области необходимо пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной ФССП России.

Пресс-служба судов региона также отмечает, что вологжанам следует направлять в областной суд документы в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте суда в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» или почтовым отправлением.

Кроме того, по данным пресс-службы, на заседания не будут пускать тех, кто не является участниками судебных процессов. Областной суд будет рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также дела с использованием систем видео-конференц-связи.

- В случае надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания ГРАЖДАНСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА РАССМАТРИВАЮТСЯ В ОТСУТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА. Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с необходимостью личного участия в судебном заседании, - сообщает пресс-служба судов.

Дополнительную информацию о работе Вологодского областного суда можно получить по телефонам (8172) 78-64-60, 76-42-23 (уголовные дела);  (8172) 78-64-75, 76-42-44 (гражданские, административные дела и дела об административных правонарушениях). Или на официальном сайте суда.

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля. 

Тэги: суды, коронавирус, приставы
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Двое детей провалились под лед в Вологде
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
Андрей Разин останется главным тренером ХК «Северсталь» и в будущем сезоне
В трех районах Вологодской области 15 марта пройдут выборы глав сельских поселений
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
19.03.2020 [Общество]

Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?

1193
0
18.03.2020 [Общество]

Жизнь на свалке: о реализации мусорной реформы в отдельно взятом череповецком поселке

1565
0
18.03.2020 [Общество]

В колонии №17 поселка Шексна осужденные будут шить медицинские маски

1353
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Главам регионов поручили организовать изоляцию всех прибывающих в Россию
Вологжанам предлагают посетить виртуальную выставку работ военного фотокорреспондента Петра Сотникова
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
22-летний череповчанин украл из квартиры родственницы ювелирные украшения
Обсуждение проекта благоустройства бульвара на улице Пирогова в Вологде пройдет онлайн
Областной суд и приставы в Вологде прекратили личные приемы жителей из-за коронавируса
У жителя Тарногского района украли канистру с дизельным топливом, пока он был в армии
 


19.03.2020 [Общество]

Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?

1193
0
19.03.2020 [БлогоVO]

Реалити-шоу заречной стороны Великоустюгского района «Остаться в живых»

236
0
17.03.2020 [Обзор Прессы]

Как не трогать лицо — когда кругом коронавирус, это правда важно Серьезная инструкция без шуточек про собачий воротник

519
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика