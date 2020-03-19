Областной суд и приставы в Вологде прекратили личные приемы жителей из-за коронавируса

С 19 марта отделы судебных приставов в Вологодской области и Вологодский областной суд временно приостановили прием граждан из-за коронавируса. Об этом сообщают пресс-службы учреждений.

Так, на сайте УФССП по Вологодской области появилось сообщение, что для получения информации жителям области необходимо пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной ФССП России.

Пресс-служба судов региона также отмечает, что вологжанам следует направлять в областной суд документы в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте суда в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» или почтовым отправлением.

Кроме того, по данным пресс-службы, на заседания не будут пускать тех, кто не является участниками судебных процессов. Областной суд будет рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также дела с использованием систем видео-конференц-связи.

- В случае надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания ГРАЖДАНСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА РАССМАТРИВАЮТСЯ В ОТСУТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА. Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с необходимостью личного участия в судебном заседании, - сообщает пресс-служба судов.

Дополнительную информацию о работе Вологодского областного суда можно получить по телефонам (8172) 78-64-60, 76-42-23 (уголовные дела); (8172) 78-64-75, 76-42-44 (гражданские, административные дела и дела об административных правонарушениях). Или на официальном сайте суда.

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля.