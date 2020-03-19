В Череповце упростили процедуру возвращения детей в садик после перерыва

В Череповце упростили здоровым детям процедуру возвращения в детский садик после перерыва. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Вадим Германов.

«Если ребенок пять дней не ходит в сад, родители обязаны предъявить заключение врача при возвращении в сад. То есть нужно идти в поликлинику за справкой, и риск подхватить инфекцию возрастает. Мы обратились в областной департамент здравоохранения с просьбой упростить процесс возвращения в сады детей, которые не болели. Решение принято: с 20 марта ребенка утром может осмотреть медработник в детском саду. В поликлинику ходить не нужно. Это правило работает только для детей, которые не болели», — пояснил Вадим Германов.

Сайт мэрии города сообщает, что уже 18 марта в детские сады Череповца по решению родителей не пришли 953 ребенка. При этом в управлении образования отмечают, что все учреждения работают, в них проветривают помещения, обрабатывают специальными растворами.

«Родители могут спокойно работать, всё под контролем, — заверила начальник отдела дошкольного образования управления образования Ирина Любимова. — Но оставить ребенка дома — право родителей».

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля.