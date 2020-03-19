Вологжан просят помочь пожилым родственникам оплатить коммуналку онлайн

Из-за угрозы распространения коронавируса администрация Вологды рекомендует жителям города оплачивать услуги ЖКХ онлайн и не приходить в офисы ресурсоснабжающих организаций. Пожилым жителям города нужно помочь произвести оплату по квитанциям через интернет.
«В связи с уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппа и угрозой коронавирусной инфекции мы просим всех потребителей не приходить в офисы, чтобы произвести оплату или получить консультацию по услугам ЖКХ, а воспользоваться современными онлайн-сервисами. В то же время понимаем, что не все пенсионеры в силу определенных причин смогут без посторонней помощи разобраться в системе быстрых или онлайн-платежей. Поэтому очень важно, чтобы родственники или близкие оказали им всяческое содействие», - говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.
Сейчас оплатить коммунальные услуги можно дистанционно: с помощью специального банковского приложения, услуги «Автоплатеж», в личном кабинете на сайте ресурсоснабжающей организации.
Всю необходимую информацию можно получить на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, в диспетчерских службах, службах поддержки.
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Предприятие
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Официальный сайт
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Телефон диспетчерской службы, консультации
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МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
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(8172) 75-72-15, 75-33-49
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АО «Вологдагортеплосеть»
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(8172) 75-17-20
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«Северная сбытовая компания»
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8 (8172)23-15-10
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«Газпром Газораспределение Вологда»
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8-800-350-40-04
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«Аквалайн»
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8 (8172) 58-99-85
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«Ростелеком»
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8-800-100-0-800
Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля.