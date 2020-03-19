Вологжан просят помочь пожилым родственникам оплатить коммуналку онлайн

Из-за угрозы распространения коронавируса администрация Вологды рекомендует жителям города оплачивать услуги ЖКХ онлайн и не приходить в офисы ресурсоснабжающих организаций. Пожилым жителям города нужно помочь произвести оплату по квитанциям через интернет.

«В связи с уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппа и угрозой коронавирусной инфекции мы просим всех потребителей не приходить в офисы, чтобы произвести оплату или получить консультацию по услугам ЖКХ, а воспользоваться современными онлайн-сервисами. В то же время понимаем, что не все пенсионеры в силу определенных причин смогут без посторонней помощи разобраться в системе быстрых или онлайн-платежей. Поэтому очень важно, чтобы родственники или близкие оказали им всяческое содействие», - говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас оплатить коммунальные услуги можно дистанционно: с помощью специального банковского приложения, услуги «Автоплатеж», в личном кабинете на сайте ресурсоснабжающей организации.

Всю необходимую информацию можно получить на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, в диспетчерских службах, службах поддержки.



Предприятие Официальный сайт Телефон диспетчерской службы, консультации МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» volwater.ru (8172) 75-72-15, 75-33-49 АО «Вологдагортеплосеть» vologdagorteploset.ru (8172) 75-17-20 «Северная сбытовая компания» sevesk.ru 8 (8172)23-15-10 «Газпром Газораспределение Вологда» voloblgaz.ru 8-800-350-40-04 «Аквалайн» aqualine35.ru 8 (8172) 58-99-85 «Ростелеком» vologda.rt.ru 8-800-100-0-800

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля.