Вологжан просят помочь пожилым родственникам оплатить коммуналку онлайн

19.03.2020 [Общество]

Из-за угрозы распространения коронавируса администрация Вологды рекомендует жителям города оплачивать услуги ЖКХ онлайн и не приходить в офисы ресурсоснабжающих организаций. Пожилым жителям города нужно помочь произвести оплату по квитанциям через интернет. 

«В связи с уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппа и угрозой коронавирусной инфекции мы просим всех потребителей не приходить в офисы, чтобы произвести оплату или получить консультацию по услугам ЖКХ, а воспользоваться современными онлайн-сервисами. В то же время понимаем, что не все пенсионеры в силу определенных причин смогут без посторонней помощи разобраться в системе быстрых или онлайн-платежей. Поэтому очень важно, чтобы родственники или близкие оказали им всяческое содействие», - говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас оплатить коммунальные услуги можно дистанционно: с помощью специального банковского приложения, услуги «Автоплатеж», в личном кабинете на сайте ресурсоснабжающей организации.

Всю необходимую информацию можно получить на  официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, в диспетчерских службах, службах поддержки.
 

Предприятие

Официальный сайт

Телефон диспетчерской службы, консультации

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

volwater.ru

 

(8172) 75-72-15, 75-33-49

АО «Вологдагортеплосеть»

vologdagorteploset.ru

(8172) 75-17-20

«Северная сбытовая компания»

sevesk.ru

8 (8172)23-15-10

«Газпром Газораспределение Вологда»

voloblgaz.ru

8-800-350-40-04

«Аквалайн»

aqualine35.ru

8 (8172) 58-99-85

«Ростелеком»

vologda.rt.ru

8-800-100-0-800

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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