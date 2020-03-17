Мэрия Череповца обратилась в полицию из-за кражи пешеходных ограждений

В Череповце чиновники обратились в полицию из-за краж пешеходных ограждений.

— За минувшие выходные череповчане выложили в социальные сети несколько фотографий: неизвестные мужчины уносят в неизвестном направлении пешеходные ограждения. Да, те самые «желтые заборчики». Пока мы гадаем, как они могут обычному человеку пригодиться в хозяйстве, департамент ЖКХ уже написал заявление в полицию по каждому факту, — написал на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Фото Катерины Никитиной из группы «ДТП Череповца»

По данным мэрии, ежегодно в Череповце крадут десятки ящиков с цветами, скамеек, урн. Выкапывают сотни луковиц тюльпанов и снимают тротуарную плитку.

— Обращаюсь к череповчанам: только наша общая нетерпимость к фактам вандализма и воровства поможет свести их к минимуму. Если вы видите, что кто-то ворует городское имущество, позвоните, пожалуйста, в полицию, — пишет Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь с 15 на 16 февраля в Череповце на площади Молодежи неизвестные разбили все ледяные скульптуры, которые были созданы в рамках фестиваля к 75-летию победы в ВОВ. В нем участвовали 15 команд из разных городов, в том числе Череповца, Вологды, Великого Устюга, Тарноги, Тотьмы, Тулы, Ижевска, Сергиева Посада, Архангельска, Костромы и Москвы.

Четверо подозреваемых были задержаны полицейскими 20 февраля. Ими оказались молодые люди 18-19 лет. 25 февраля стало известно, что трое из них отчислены из колледжей, в которых учились. 26 февраля полиция сообщила о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ч.2 ст. 214 УК РФ (Вандализм).