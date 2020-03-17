В Вологде продолжаются поиски провалившегося под лед мальчика

В Вологде 35 человек принимают участие в поиске провалившегося под лед семилетнего мальчика.

— За прошедшие сутки сотрудниками МЧС, спасателями и добровольцами было обследовано более 1 км береговой линии, квадратный км акватории. Водолазы продолжают обследование дна реки Вологда, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что семилетний мальчик провалился под лед на реке Вологде вечером 15 марта. Без присмотра взрослых у воды оказались трое детей: десятилетняя девочка, а также ее четырехлетний и семилетний братья.

— Со слов девочки, старший из братьев решил проверить лед и провалился, его тут же унесло по течению, она попыталась его спасти, но безуспешно и также провалилась в воду, — говорится в сообщении.

Девочку спасли очевидцы происшествия, сейчас она в больнице с обморожением рук. Местоположение провалившегося под воду мальчика не установлено.

Региональное управление следственного комитета по факту гибели ребенка возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи опрашивают очевидцев трагедии. Установлена личность матери детей - это 28-летняя девушка.