Выставка картин на славянскую тему откроется 19 марта в Вологде

10 картин из серии работ на славянскую тему можно будет увидеть в Литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» в Вологде. 19 марта здесь откроется выставка работ вологодского художника Алексея Смирнова.

— Это будут картины на славянскую тему: «Китеж-град», «Вологда 17 века», «Постоялый двор», «Торговый город» и ещё несколько, — рассказал NewsVo Алексей Смирнов.

Посетить выставку можно будет во время мероприятий, которые регулярно проводятся в Доме дяди Гиляя.

Открытие выставки 18 марта в 18:00 состоится одновременно с презентацией книги Дарьи Гуторовой «Открывая Вологду».

Вход свободный. Возрастных ограничений нет.