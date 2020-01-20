Презентация книги Дарьи Гуторовой «Открывая Вологду» пройдёт в областной библиотеке

20.01.2020 [Культура]

24 января в областной научной библиотеке имени Бабушкина в Вологде состоится презентация новой книги Дарьи Гуторовой «Открывая Вологду».

«Дарья Аркадьевна Гуторова — историк-краевед, экскурсовод и администратор популярной группы „Старая Вологда“ („ВКонтакте“). Она также является автором пяти книг краеведческого содержания, одна из которых — „Секреты вологодской кухни“ — стала лауреатом федерального конкурса в номинации „Лучшая книга о региональной кухне“», — говорится в сообщении на сайте библиотеки.

На презентации можно будет взять автограф у автора, а также приобрести книгу по издательским ценам, сообщает ИД «Порт-Апрель», выпустивший монографию. 

Новая книга Дарьи Гуторовой состоит из двух частей: «История города» и «Малая энциклопедия города». Здесь рассказывается об истории Вологды, а также о её культурных и архитектурных достопримечательностях. Сообщается, что это издание можно использовать в качестве путеводителя, взяв её с собой на прогулку по городу.

Презентация пройдет 24 января в 17.00 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина по адресу: ул. Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

 Возрастное ограничение (12+)

Тэги: книги, библиотека, краеведение

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