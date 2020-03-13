Трех председателей УИК в Вологде будут судить за фальсификации при досрочном голосовании

13.03.2020 [Общество]

В Вологде в суд поступило уголовное дело, возбужденное в отношении председателей городских участковых избирательных комиссий № 291, 293, 294. Согласно информации, размещенной на сайте суда, их обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 142.2 УК РФ (незаконная выдача членом избирательной комиссии избирательных бюллетеней совершенная группой лиц).

Ранее NewsVo сообщал, что на этих избирательных участках во время досрочного голосования на выборах в гордуму в августе–сентябре 2019 года были выявлены многочисленные нарушения. Так, например, было зафиксировано голосование одних и тех же людей, а на одном из участков «проголосовал» умерший вологжанин. 

После проведенной проверки в областном избиркоме приняли решение отменить результаты досрочного голосования на данных участках.

Кроме того, как сообщает сайт движения «Голос», в январе 2020 года в Вологде вынесли решение по делу, возбужденному в отношении председателя УИК № 255 по ч. 1 ст. 142.2 УК РФ (незаконная выдача избирательных бюллетеней членом избирательной комиссии). Уголовное преследование прекращено, женщине назначен судебный штраф в 25 000 рублей. 

Тэги: нарушения, выборы, суды

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