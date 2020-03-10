Водителя, который вёз новогоднюю ёлку на площадь Федулова в Вологде, оштрафовали на 7 тысяч рублей

Суд оштрафовал водителя организации за перевозку новогодней ели на площадь Федулова в Вологде без необходимых разрешающих документов. КамАЗ с деревом остановили 24 ноября 2019 года на 25 км автодороги Вологда-Тихвин Р-21 «Кола». Управлявший грузовиком мужчина предъявил сотрудникам ГИБДД документы и разрешение на перевозку крупногабаритных грузов.

— Вместе с тем, необходимые разделы в этом разрешении не были заполнены: отсутствовали данные водителя и его подпись, дата и подпись владельца транспортного средства, отметки владельца о поездке (указывается дата и время каждой поездки), отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время). Без указанных отметок специальное разрешение является недействительным, о чем отражено в самом разрешении. При проведении с участием водителя замеров транспортного средства с грузом обнаружено превышение габаритов более чем на 50 см, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мировой судья посчитал правомерными доводы сотрудников ГИБДД о том, что специальное разрешение без предусмотренных в нем отметок является недействительным, а замеры транспортного средства с грузом производились специальным измерительным прибором в присутствии водителя.

В итоге водителя ООО «Стройкомсервис» привлекли к административной ответственности за движение крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов более чем на 50 сантиметров без специального разрешения (ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ). Мужчина должен будет заплатить штраф в 7 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 19 декабря в Вологде на площади Революции упала большая новогодняя елка. 15-метровое искусственное дерево на площади Революции установило ООО «Компания «Амалкер» из Санкт-Петербурга в рамках контракта, заключенного с администрацией Вологды.