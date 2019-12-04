На украшение Вологды к Новому году потратят почти 11 миллионов рублей

Евгения Сибирцева

На украшение Вологды к Новому году потратят не 7,8 млн рублей, как ранее сообщала администрация города, а более 10,9 млн. Как выяснил Newsvo, в октябре был проведен еще один аукцион на выполнение работ по новогоднему оформлению Вологды, о котором городские власти не сообщали.

Напомним, 9 октября пресс-служба администрации Вологды сообщила о том, что определен подрядчик на работы по новогоднему оформлению города - ООО «Компания «Амалкер» из Санкт-Петербурга. Цена контракта — 7 889 515 рублей. Почти половина из указанных в контракте работ - это ремонт уже имеющихся у города новогодних композиций и украшений и их установка (см. список работ в галерее).

В пресс-релиза городской администрации говорилось, что первоначально на модернизацию иллюминации и других украшений из бюджета было выделено 15 млн рублей, но в ходе торгов сумма снизилась почти вдвое.

Однако на самом деле на новогоднее украшение города потратят не 7,8 млн рублей, а на 3 млн рублей больше. Как выяснил Newsvo, аукцион, в котором выиграла фирма «Амалкер», прошел еще 30 августа. А 3 октября был проведен еще один, на такие же виды работ, но о нем городские власти не сообщили.

Этот аукцион выиграло вологодское ООО «Стройкомсервис» - та самая фирма, с которой были заключены контракты на аналогичные виды работ в 2017 и 2018 гг. Напомним, в 2017 году сумма контракта была 1 511 400 рублей, в 2018-м - 2 431 873 рублей. При этом, как ранее писал Newsvo, существенной разницы в документации техзаданий не было.

В этом году «Стройкомсервис» получит 3 074 483 рублей, то есть примерно на 600 тысяч больше, чем в прошлом году. Основная разница между этими двумя закупками в том, что в этот раз город заказал одну живую ель высотой до 20 метров вместо двух, а елей высотой до 10 метров будет на четыре больше (19 вместо 15). Кроме того, нужно закупить 1000 новогодних игрушек вместо 500.



Работы по контракту 2018 года.



Работы по контракту 2019 года.

Напомним, в феврале 2019 года в городской администрации сказали, что концепция новогоднего украшения Вологды кардинально не менялась с 2011 года и ее нужно обновить. Сообщалось, что проект «Новогоднее оформление 2019-2020» включает в себя закупку и установку подсветки, прожекторов, сноуфоллов, объемных тематических фигур, а также арт-объектов, которые могут стать фотозонами. Изначальная стоимость этого проекта была заявлена в сумме более 40 млн рублей. Городские власти и депутаты решили, что обновление украшений будет проходить поэтапно.

Расходы бюджета на новогоднее украшение Вологды 2017 год - 1 511 400 рублей 2018 год - 2 431 873 рублей 2019 год - 10 963 998 рублей (3 074 483 + 7 889 515)

Как сообщили в администрации Вологды, подключать новогоднюю иллюминацию начали в минувшие выходные с центральной части города - «звездное небо» на Каменном мосту, «тающие сосульки» с прожекторами в Детском парке и Кремлевском саду, гирлянды на фасадах зданий, украшения на деревьях на аллеях по улице Мира и улице Пушкинской. На мостах и путепроводах Вологды разместили консоли с изображением новогодней атрибутики. Над главными улицами города (ул. Мира, Октябрьская, Ленинградская, Пошехонское шоссе, Чехова, Герцена) появятся световые новогодние подвесы.

На аллее на проспекте Победы установлена фотозона в виде огромного елочного шара. К слову, мнения жителей о нем разделились - одни считают, что фигуре тут не место, поскольку шар мешает проходу, другие украшение одобряют.

Шар на пр. Победы. Фото Newsvo.

Еще две фотозоны - фигуры Деда Мороза и Снеговика, каждая высотой порядка 3,5 метра - смонтируют на площади Революции.

На Кремлевской площади и площади Революции должны установить 15-метровые искусственные новогодние елки. Одна из них уже стояла в прошлом году на Кремлевской площади. Согласно контракту, фирма "Амалкер" должна ее отремонтировать и установить. Какие именно ремонтные работы требуются для ели, в контракте не прописано (может, ремонт не нужен?). Еще одну такую же ель фирма должна поставить и смонтировать на площади Революции.

В микрорайонах Вологды уже установили 17 новогодних елей. До 10 декабря подрядчик смонтирует еще три живые ели - во Фрязиновском парке и на площади Чайковского - высотой до 10 метров, на площади Дрыгина - до 20 метров.

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Ранее бюджет Вологды потерял несколько миллионов рублей из-за краж новогодних украшений. Так, в декабре 2014 года из парка ВРЗ было украдено пять новогодних прожекторов, найти их не удалось. В 2011 году город закупил большие разноцветные прожекторы, а в 2015-м часть прожекторов украли со склада на Старом шоссе, ущерб был оценен в 2,6 млн рублей. Воров так и не нашли. При этом украденные прожекторы хранились у подведомственного администрации города учреждения.