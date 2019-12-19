На площади Революции в Вологде упала новогодняя елка

19.12.2019 [Происшествия]
На площади Революции в Вологде упала новогодняя елка

Фото: Newsvo

Днем 19 декабря в Вологде на площади Революции упала большая новогодняя елка. О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

Накануне областное УМЧС сообщило о возможном ухудшении погодных условий и усилении ветра до 19-24 м/с.

- С вечера 18 декабря и до утра 20 декабря на территории  Вологодской области ожидаются умеренные и сильные осадки  в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега.

После инцидента на площадь приехала машина с краном.

Напомним, 15-метровую искусственную новогоднюю ель на площади Революции установило ООО «Компания «Амалкер» из Санкт-Петербурга в рамках контракта, заключенного с администрацией Вологды.

Добавим, что новогодняя ель сегодня также упала в Устюжне.

Тэги: елка

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