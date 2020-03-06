Подозреваемый во взяточничестве специалист Вытегорского лесничества стал фигурантом еще одного уголовного дела

06.03.2020 [Происшествия]

Старший специалист Вытегорского территориального отдела государственного лесничества, которого подозревают в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела — о служебном подлоге.

— По версии следствия, подозреваемый изготовил акт выполненных работ по государственному заданию на территории лесного фонда Вытегорского лесничества от 09.10.2019, в котором указал заведомо ложные сведения о факте приемки работ по отводу лесосек для заключения договоров купли-продажи с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Вытегорском сельском участковом лесничестве на площади 20,3 га,  после чего подписал указанный документ от имени заказчика — государственного лесничества, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Ранее NewsVo сообщал, что в сентябре 2019 года подозреваемый, используя свое служебное положение, договорился с бизнесменом о том, что за 30 тысяч рублей окажет ему помощь в подготовке документов, необходимых для отвода лесосек и последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Специалист подготовил документы, указав в них заведомо ложные сведения, и 18 октября в помещении магазина получил от предпринимателя деньги за оказанные услуги.

Уголовное дело в отношении сотрудника лесничества было возбуждено по результатам проверки, проведённой УФСБ России по Вологодской области. От работы мужчину отстранили. В региональном управлении следственного комитета также сообщают, что в отношении вытегорского лесозаготовителя возбуждено дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершённых преступлений. 

 

Тэги: взятки

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